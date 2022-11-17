Президент РК подписал Указ о награждении пожарных

17 Ноября 2022, 19:21

17 Ноября 2022, 19:21

Президент РК подписал Указ о награждении пожарных

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении столичных пожарных государственными наградами Республики Казахстан, которые проявили мужество и спасли жизни нескольких человек в ходе пожара в многоэтажном доме в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, помощник оперативного дежурного Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Аскар Забикулин награжден орденом «Айбын» I степени; командир отделения пожарной части № 10 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Аян Кемпиров – орденом «Айбын» III степени.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить:

орденом «Айбын» I степени

Забикулина Аскара Сериковича – помощника оперативного дежурного Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

орденом «Айбын» III степени

Кемпирова Аяна Алматовича – командира отделения пожарной части № 10 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 17 ноября 2022 года

№ 1075

16 ноября в Астане по проспекту Момышулы в 15-этажном доме произошел сильный пожар. Из огня спасатели, рискуя собственной жизнью, вынесли пятерых человек.

Один из пожарных Аскар Забикулин помог жителям, но сам получил сильные ожоги и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ. Во время пожара пострадал и второй пожарный.

Фото: t.me/bort_01