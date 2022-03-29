Президент РК подписал распоряжение о созыве тридцатой сессии Ассамблеи народа Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве тридцатой сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
1. Созвать тридцатую сессию Ассамблеи народа Казахстана по выборам депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемого Ассамблеей народа Казахстана, вместо выбывшего, 28 апреля 2022 года в городе Нур-Султане.
2. Правительству Республики Казахстан принять меры по организации проведения тридцатой сессии Ассамблеи народа Казахстана.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 28 марта 2022 года
№ 292