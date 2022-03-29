Президент РК подписал распоряжение о созыве тридцать первой сессии АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве тридцать первой сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

1. Созвать тридцать первую сессию Ассамблеи народа Казахстана 29 апреля 2022 года в городе Нур-Султане с повесткой дня «Единство народа – основа обновленного Казахстана».

2. Правительству Республики Казахстан принять меры по организации проведения тридцать первой сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 29 марта 2022 года

№ 295

Ранее сообщалось, что Президент РК подписал распоряжение о созыве тридцатой сессии Ассамблеи народа Казахстана.