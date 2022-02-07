Президент РК подписал изменения в некоторые конституционные законы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Конституционного закона публикуется в печати.