Президент РК отметил важность качественной организации саммита СВМДА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент принял исполнительного директора Секретариата СВМДА. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с текущей деятельностью Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и итогами председательства Казахстана в СВМДА в период с 2020 по 2022 годы. Особое внимание в ходе беседы было уделено подготовке к VI саммиту СВМДА, который состоится 12-13 октября в столице Казахстана.

Исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай проинформировал Президента о процессе согласования проектов итоговых документов предстоящего саммита.

Кроме того, Главе государства была представлена информация о планах трансформации СВМДА в полноценную международную организацию. Осуществление этой важной задачи является стратегической целью Казахстана.

В завершение Президент отметил особую важность качественной организации предстоящего саммита, а также эффективной реализации целей и задач СВМДА.