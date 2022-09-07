РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:56, 07 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Президент РК отметил важность качественной организации саммита СВМДА

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент принял исполнительного директора Секретариата СВМДА. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев ознакомился с текущей деятельностью Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и итогами председательства Казахстана в СВМДА в период с 2020 по 2022 годы. Особое внимание в ходе беседы было уделено подготовке к VI саммиту СВМДА, который состоится 12-13 октября в столице Казахстана.

    Исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай проинформировал Президента о процессе согласования проектов итоговых документов предстоящего саммита.

    Кроме того, Главе государства была представлена информация о планах трансформации СВМДА в полноценную международную организацию. Осуществление этой важной задачи является стратегической целью Казахстана.

    В завершение Президент отметил особую важность качественной организации предстоящего саммита, а также эффективной реализации целей и задач СВМДА.


    Фото: akorda.kz


    Теги:
    СВМДА Президент Казахстана Внешняя политика Казахстана Главная Международная деятельность Президент
    Сейчас читают
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!