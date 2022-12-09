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Президент РК обратился к странам ЕАЭС по вопросу смягчения влияния санкционных ограничений

9 Декабря 2022, 15:45
Президент РК обратился к странам ЕАЭС по вопросу смягчения влияния санкционных ограничений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на итоговом заседании Высшего Евразийского экономического совета в 2022 году поднял вопрос о минимизации отрицательного влияния мировой инфляции на экономики стран ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства отметил, что прогнозы международных организаций неутешительные. Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,7%, Всемирная торговая организация – до 1%. По данным Евразийской экономической комиссии, в странах Евразийского экономического союза продолжается рост потребительских цен. Инфляция в рамках союза в октябре составила 11,5%. Основной ее прирост приходится на продовольственные и непродовольственные товары. Все это ощутимо сказывается на покупательской способности и социальном самочувствии граждан.

«Нужно признать, что известные санкционные ограничения оказывают давление на экономики всех государств-членов ЕАЭС. Комиссии и Правительствам наших стран, на наш взгляд, следовало бы обратить на данный вопрос особое внимание и предложить пути смягчения влияния этих санкционных ограничений. Созданная по инициативе Казахстана группа на уровне глав экономических ведомств в целом работает эффективно, но ей не хватает наднационального аспекта. Считаю, что возглавить данную работу должна комиссия в лице соответствующего члена коллегии. Конечно, в работе следует руководствоваться мандатом комиссии и учитывать международные аспекты», - заключил Президент РК.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке проходит итоговое заседание Высшего Евразийского экономического совета в 2022 году под председательством Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. На встречу также прибыли Президент Беларуси Александр Лукашенко, России Владимир Путин и Премьер-Министр Армении Никол Пашинян.


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