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Президент РК объявил выговоры главам Минторговли и Минсельхоза
14 Июля 2022 11:10

Президент РК объявил выговоры главам Минторговли и Минсельхоза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе расширенного заседания Правительства Президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры министрам торговли и интеграции и сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как заявил Президент, из ранее введенных семи сахарных заводов сегодня действует только четыре.

«Минсельхозом планируется увеличить долю свекловичного сахара в 6 раз - к 2026 году, с 7 до 43%. Однако за последние 4 года площади сахарной свеклы сократилось на треть. Мы на 90% зависим от импортного сахара, здесь можно ссылаться на решение в рамках ЕАЭС, но в любом случае, это серьезный просчет Правительства. Значит не защитили позицию государства. Поэтому, я объявляю выговор министрам Бахыту Султанову и Ерболу Карашукееву», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Глава государства сказал, что основной задачей Правительства и Национального банка должны стать стабилизация инфляции и повышение доходов граждан.

Сегодня в режиме видеоконференции проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Казахстана.


Фото: gov.kz



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Автор:
Корреспондент

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