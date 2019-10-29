Президент РК объявил выговор первому замакима Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана объявил выговор первому заместителю акима Алматы Ерлану Кожагапанову за оставленные на Кок-Тобе саженцы, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Дерево - это достояние и города, и всего нашего народа. Нельзя так подходить. Не выдерживает никакой критики и инцидент с брошенными на склонах Кок-Тобе многочисленными саженцами. Благое дело превратили в фарс. Поэтому я объявляю выговор первому заместителю акима Ерлану Кожагапанову. Взялся за дело, надо было делать его. Не получается - не берись», - сказал Касым-Жомарт Токаев

Ранее аким города Бакытжан Сагинтаев наказал подчиненных за брошенные на Кок-Тобе саженцы.