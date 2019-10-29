+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 11 °С
Алматы: 13 °С
USD 387.98 EUR 430.31
RUB 6.09 CNY 54.91
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент РК объявил выговор первому замакима Алматы

29 Октября 2019 11:58
Поделиться:
Президент РК объявил выговор первому замакима Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана объявил выговор первому заместителю акима Алматы Ерлану Кожагапанову за оставленные на Кок-Тобе саженцы, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Новости по теме

Президент Казахстана ознакомился со стратегией развития «Алматы – 2050»
Президент поручил вернуть незаконно выданные земли Иле-Алатауского нацпарка Касым-Жомарт Токаев  запретил заниматься проектом «Кок-Жайлау» Касым-Жомарт Токаев поручил взять на особый контроль яблоневые сады близ Алматы

«Дерево - это достояние и города, и всего нашего народа. Нельзя так подходить. Не выдерживает никакой критики и инцидент с брошенными на склонах Кок-Тобе многочисленными саженцами. Благое дело превратили в фарс. Поэтому я объявляю выговор первому заместителю акима Ерлану Кожагапанову. Взялся за дело, надо было делать его. Не получается - не берись», - сказал Касым-Жомарт Токаев

Ранее аким города Бакытжан Сагинтаев наказал подчиненных за брошенные на Кок-Тобе саженцы.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Алматы,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив