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Президент РК объявил выговор первому замакима Алматы
29 Октября 2019 11:58
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана объявил выговор первому заместителю акима Алматы Ерлану Кожагапанову за оставленные на Кок-Тобе саженцы, передает корреспондент МИА «Казинформ»
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«Дерево - это достояние и города, и всего нашего народа. Нельзя так подходить. Не выдерживает никакой критики и инцидент с брошенными на склонах Кок-Тобе многочисленными саженцами. Благое дело превратили в фарс. Поэтому я объявляю выговор первому заместителю акима Ерлану Кожагапанову. Взялся за дело, надо было делать его. Не получается - не берись», - сказал Касым-Жомарт Токаев
Ранее аким города Бакытжан Сагинтаев наказал подчиненных за брошенные на Кок-Тобе саженцы.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Алматы,
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