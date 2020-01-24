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Президент РК объявил мораторий на расходы по приобретению дорогостоящей мебели и проведение форумов
24 Января 2020 12:28
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил долгосрочный мораторий на расходы по приобретению дорогостоящего транспорта, мебели, а также проведение различных форумов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Следует определить расходы, которые можно безболезненно отложить. Предлагаю в качестве первой меры объявить долгосрочный мораторий на расходы по приобретению дорогостоящего транспорта и мебели, проведение различных форумов, семинаров, конференций. Мероприятия в нашей стране должны приносить ярко выраженную практическую и идеологическую пользу», - подчеркнул Глава государства в ходе расширенного заседания Правительства.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Экономика, Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК (2020 год),
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