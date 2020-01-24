Президент РК - об использовании пенсионных накоплений: Постепенно будет расширяться круг граждан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался об использовании пенсионных накоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Что касается использования части пенсионных отчислений на приобретение жилья и иные нужды. Сделан первый шаг в решении этого важного вопроса. Наша цель - не раздать все накопления сейчас, оставив людей без достойной пенсии в старости. Нужно создать стимул для выведения зарплат из тени, чтобы люди начали требовать от работодателей уплатить пенсионные взносы», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства.
По его словам, Правительство и Национальный банк начинают реализацию реформы касательно пенсионных отчислений.
«Постепенно будет расширяться круг граждан, которым можно предоставить такую возможность. Предстоит также ускорить модернизацию и пенсионной системы. Вокруг нее много дискуссий, но в середине года нужно определиться с нашими подходами и решениями», - отметил Глава государства.
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