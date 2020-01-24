+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 3 °С
USD 377.86 EUR 418.74
RUB 6.10 CNY 54.50
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент РК - об использовании пенсионных накоплений: Постепенно будет расширяться круг граждан

24 Января 2020 13:13
Поделиться:
Президент РК - об использовании пенсионных накоплений: Постепенно будет расширяться круг граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался об использовании пенсионных накоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Надо учитывать мировые тенденции – Касым-Жомарт Токаев о рынке труда
Касым-Жомарт Токаев раскритиковал часто меняющиеся подходы в поддержке АПК Необходимость разработки новых подходов развития АПК  отметил Президент РК Владельцев автомобилей из стран ЕАЭС обяжут оплатить таможенные пошлины до 1 марта 2021 года

«Что касается использования части пенсионных отчислений на приобретение жилья и иные нужды. Сделан первый шаг в решении этого важного вопроса. Наша цель - не раздать все накопления сейчас, оставив людей без достойной пенсии в старости. Нужно создать стимул для выведения зарплат из тени, чтобы люди начали требовать от работодателей уплатить пенсионные взносы», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства.

По его словам, Правительство и Национальный банк начинают реализацию реформы касательно пенсионных отчислений.

«Постепенно будет расширяться круг граждан, которым можно предоставить такую возможность. Предстоит также ускорить модернизацию и пенсионной системы. Вокруг нее много дискуссий, но в середине года нужно определиться с нашими подходами и решениями», - отметил Глава государства.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК, Экономика, Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК (2020 год),
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив