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Президент РК - о прорыве дамбы: Ведутся переговоры с узбекским правительством

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
3 Мая 2020, 19:09
Президент РК - о прорыве дамбы: Ведутся переговоры с узбекским правительством

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведутся переговоры с узбекским правительством, сообщил в своем Twitter Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В результате прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в Узбекистане произошло сильное подтопление 10 посёлков в Туркестанской области. Эвакуированы более 22 тысяч жителей, им оказывается помощь. Ведутся переговоры с узбекским правительством», - сообщил Президент.

Ранее сообщалось, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению двух населенных пунктов Женис и Жана Турмыс в этом районе. Из подтопленных населенных пунктов Мактааральского района эвакуировали 5400 человек.

В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев оценил ситуацию в Мактааральском районе с воздуха.

Ранее Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе.



Президент Казахстана   Туркестанская область   Происшествия   Узбекистан  
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