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Президент РК назвал историческим визит Сердара Бердымухамедова в Казахстан
15 Октября 2022, 12:03

Президент РК назвал историческим визит Сердара Бердымухамедова в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился с приветственным словом к Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ваш визит имеет историческое значение. Только что в закрытом формате мы обсудили наиболее актуальные вопросы развития нашего сотрудничества. Благодарю Вас за положительное отношение к вопросам, которые стоят на повестке дня. Я высказал свою положительную оценку всех Ваших подходов и высказываний в отношении перспектив сотрудничества между нашими странами», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания в Акорде.

Глава государства перечислил ряд общих аспектов, которые связывают две страны.

«Туркменистан для Казахстана является братским государством – у нас общие традиции, общая история, фактически общая культура. Поэтому, приветствую Вас от всей души», – добавил Президент.

Вчера Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану, чтобы принять участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия». Это первый государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан.

Сегодня Президенты Казахстана и Туркменистана встретились в Акорде.


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