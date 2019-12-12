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Президент РК назвал главную цель национальной стратегии

12 Декабря 2019 15:43
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Президент РК назвал главную цель национальной стратегии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главная цель национальной стратегии – сделать государство сильным, повысить качество жизни граждан. Об этом сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев на церемонии вручения государственных наград в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За годы Независимости мы усилили общенациональный дух единства. Глядя на происходящие в мире изменения, мы хорошо понимаем, что это очень важно. Сегодня мировое сообщество переживает самый сложный за последние 50 лет кризис доверия. Это тенденция, создающая угрозу для стабильности и сотрудничества», – сказал Глава государства.

Президент обратил особое внимание на обострение противоречий между государственными и общественными институтами. Мировая общественность требует равных возможностей и открытости государства. Казахстан является частью мира. Поэтому, данные вопросы касаются и нашей страны. В таких условиях некоторые страны, поверив в фальшивые лозунги, лишаются своего единства и благополучия. Поэтому, очень важно своевременно обращать внимание на негативные проявления, проводить политику, отвечающую интересам народа.

К.Токаев подчеркнул, что прочность основ государства зависит от согласия в народе. Единство гарантирует выживание. Главная цель национальной стратегии – сделать государство сильным, повысить качество жизни граждан.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, День Независимости ,
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Мейрамбек Байгарин

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