Президент РК направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Королевы Елизаветы II

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Королю Великобритании и Северной Ирландии Карлу III в связи с кончиной его матери Королевы Елизаветы II, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования, слова поддержки и сочувствия Королю Карлу III, королевской семье и всем британцам.

Президент отметил, что на протяжении 70-летнего правления Королева Елизавета II была выдающимся лидером и символом единства и стойкости великой британской нации.

«Ее мудрое, милосердное и вдохновляющее руководство помогло Соединенному Королевству поступательно развиваться по пути создания еще более стабильного, многообразного и процветающего общества, оставаясь лидером в продвижении усилий, направленных на укрепление международной безопасности и устойчивое развитие. Убежден, что ее исключительное благородство, достоинство и выдающиеся достижения и впредь будут вдохновлять миллионы людей по всему миру, а ее колоссальное наследие останется в сердцах и умах молодых поколений», – отмечается в телеграмме лидера Казахстана.