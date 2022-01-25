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Президент РК: Мы формируем новую политическую культуру
25 Января 2022 20:03
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Только путем уважения мнения других и через открытый диалог наша страна безусловно будет двигаться вперед. Об этом на своей странице в сети Twitter написал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».
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«Мы формируем новую политическую культуру. Различные взгляды, но единая нация. Только путем уважения мнения других и через открытый диалог наша страна безусловно будет двигаться вперед», - написал Президент РК.
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