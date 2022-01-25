+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент РК: Мы формируем новую политическую культуру

25 Января 2022 20:03
Поделиться:
Президент РК: Мы формируем новую политическую культуру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Только путем уважения мнения других и через открытый диалог наша страна безусловно будет двигаться вперед. Об этом на своей странице в сети Twitter написал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите глав государств «Центральная Азия – Китай»
Си Цзиньпин высказался о январских событиях в Казахстане Казахстан встал на рельсы декарбонизации экономики - Касым-Жомарт Токаев Казахстан поддерживает принцип «одного Китая» - Касым-Жомарт Токаев

«Мы формируем новую политическую культуру. Различные взгляды, но единая нация. Только путем уважения мнения других и через открытый диалог наша страна безусловно будет двигаться вперед», - написал Президент РК.



Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #Президент Казахстана   #Политика  
Поделиться:
Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите глав государств «Центральная Азия – Китай»
Си Цзиньпин высказался о январских событиях в Казахстане
Казахстан встал на рельсы декарбонизации экономики - Касым-Жомарт Токаев
Казахстан поддерживает принцип «одного Китая» - Касым-Жомарт Токаев
Популярное
1 Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства
2 Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
3 Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
4 Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
5 Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем председателя правления АО «НУХ «Байтерек»
6 Полномочия главы БРК досрочно прекращены
Читайте также
Инвестировать 20 млрд долларов в развитие транзита и логистики планирует Казахстан
Саммит СВМДА пройдет в Нур-Султане – Касым-Жомарт Токаев
Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства
Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем председателя правления АО «НУХ «Байтерек»
Полномочия главы БРК досрочно прекращены
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив