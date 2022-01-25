Президент РК: Мы формируем новую политическую культуру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Только путем уважения мнения других и через открытый диалог наша страна безусловно будет двигаться вперед. Об этом на своей странице в сети Twitter написал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

«Мы формируем новую политическую культуру. Различные взгляды, но единая нация. Только путем уважения мнения других и через открытый диалог наша страна безусловно будет двигаться вперед», - написал Президент РК.



