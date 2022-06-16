16 Июня 2022 18:00

Президент РК: Мы должны придерживаться принципа «разные мнения, единая нация»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Прежде всего, мы должны придавать особое значение формированию нового качества нации», - заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании Национального курултая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам необходимо формировать ценности, которые будут двигать общество вперед. Коренные перемены невозможны без внутреннего обновления людей и модернизации общественного сознания. Если мы хотим построить устойчивые демократические институты, нам необходимо развивать культуру политической ответственности. Мы должны сформировать истинные патриотические качества. Тогда мы сможем предотвратить радикализм и экстремизм», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что демократия – это не общая концепция лучшей жизни. Это цивилизованный образ жизни, который требует ежедневного упорного труда.

«Его не следует путать с голыми лозунгами и пустыми обещаниями честолюбцев и мошенников. Важнейшие вопросы, значимые для будущего нашей страны, лучше решать не путем конфликтов, а с позиций рационального мышления, здравого смысла и осознанной точки зрения. Мы должны придерживаться принципа «разные мнения, единая нация». Если будем прислушиваться к мнениям друг друга и уважать их, мы будем двигаться вперед. Мы не должны допустить ослабления государства во имя демократических реформ», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.