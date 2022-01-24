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Президент РК: Казахстан всегда открыт к всестороннему сотрудничеству с международным сообществом
24 Января 2022 21:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан всегда открыт к всестороннему сотрудничеству с международным сообществом. Об этом на своей странице в сети Twitter написал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».
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«Казахстан всегда открыт к всестороннему сотрудничеству с международным сообществом. Мы продолжим курс на укрепление тесных связей с партнерами на благо нашей страны и нашего народа. Наша инвестиционная политика «открытых дверей» также остается неизменной», - написал Президент РК.
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