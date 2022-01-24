Президент РК: Казахстан всегда открыт к всестороннему сотрудничеству с международным сообществом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан всегда открыт к всестороннему сотрудничеству с международным сообществом. Об этом на своей странице в сети Twitter написал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

«Казахстан всегда открыт к всестороннему сотрудничеству с международным сообществом. Мы продолжим курс на укрепление тесных связей с партнерами на благо нашей страны и нашего народа. Наша инвестиционная политика «открытых дверей» также остается неизменной», - написал Президент РК.



