Президент РК: Государство создает условия для развития бизнеса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Акорде на встрече с представителями отечественного бизнеса Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о заключении нового «общественного договора» государства с бизнесом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Бизнес-сообщество по своему персональному качеству является перманентной величиной. Меняются акимы, министры, премьер-министры и даже президент поменялся, а предприниматели, особенно те, кто представляет крупный бизнес, те же самые. Это говорит о стабильности бизнес-климата в нашей стране, последовательности политики и поддержки государства в отношении предпринимателей. Но сейчас речь идет о заключении нового «общественного договора» государства с бизнесом», - сказал Президент.

Суть данного договора Президент выразил следующим образом: государство создает благоприятные условия для развития бизнеса и обеспечивает полную защиту частной собственности, а предприниматели добросовестно исполняют взятые на себя обязательства – по уплате налогов и инвестированию в экономику, созданию рабочих мест и комфортных условий труда для своих сотрудников.

Касым-Жомарт Токаев призвал госаппарат не видеть в каждом бизнесмене потенциального нарушителя закона, а помогать им. При этом, он призвал предпринимателей не выступать в роли «жалобщиков» и «просителей», а стать истинно равноправными партнерами госаппарата.

«Слабая защита частного капитала, чрезмерное вмешательство государства в экономику, нерыночное ценообразование и избыточное регулирование – это далеко не полный перечень вопросов, волнующих бизнес. Поток жалоб предпринимателей на суды, правоохранительные, налоговые органы и местные власти не уменьшается. В то же время и со стороны бизнеса нередки факты уклонения от налогов, вывода капиталов, мошенничества при получении господдержки. Распространены случаи ущемления прав трудовых коллективов. Все это приводит к тому, что обе стороны всегда подозревают друг друга в худших намерениях».

Касым-Жомарт Токаев отметил, что наш главный вызов сегодня – обеспечение полного взаимодействия бизнеса и госаппарата.

«Нужно разорвать этот порочный круг. Конечно же, в вопросе выстраивания доверительных отношений государству нужно сделать первый шаг навстречу. Необходимо не на словах, а на деле следовать принципу «презумпции невиновности» бизнеса. Внедрять его на всех уровнях – от сельского акимата до республиканских структур. Большое значение при этом имеет упрощение администрирования, повышение его прозрачности за счет цифровизации, а также сокращение прямого взаимодействия между чиновником и предпринимателем. Нужно шире применять уведомительный порядок разрешений, оптимизировать отчетность. Поэтому предстоит перенастроить и законодательство, и служебные процессы в госорганах», - сказал Президент.