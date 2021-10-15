Президент РК главам стран СНГ: Актуальным является вопрос формирования общего аграрного рынка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств Касым-Жомарт Токаев предложил странам разработать стратегию развития взаимодействия продовольственных систем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наряду с этим актуальным является вопрос формирования общего аграрного рынка. Углубление кооперации в сельскохозяйственном секторе должно быть направлено на обеспечение продовольственной безопасности, развитие инфраструктуры, реализацию инновационных проектов. В этом контексте разработка Стратегии развития взаимодействия продовольственных систем государств СНГ отвечала бы нашим общим интересам», - считает Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Глава государства, основные ориентиры в данном направлении уже обозначены в Ашхабадской декларации от 2019 года и Стратегии экономического сотрудничества СНГ до 2030 года.

«Нам предстоит обеспечить полноценную реализацию этих важных документов», - обратился Президент Казахстана.

Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил странам СНГ разработать новую программу развития промышленных комплексов.