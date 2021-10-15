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    15:59, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Президент РК главам стран СНГ: Актуальным является вопрос формирования общего аграрного рынка

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств Касым-Жомарт Токаев предложил странам разработать стратегию развития взаимодействия продовольственных систем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наряду с этим актуальным является вопрос формирования общего аграрного рынка. Углубление кооперации в сельскохозяйственном секторе должно быть направлено на обеспечение продовольственной безопасности, развитие инфраструктуры, реализацию инновационных проектов. В этом контексте разработка Стратегии развития взаимодействия продовольственных систем государств СНГ отвечала бы нашим общим интересам», - считает Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    Как отметил Глава государства, основные ориентиры в данном направлении уже обозначены в Ашхабадской декларации от 2019 года и Стратегии экономического сотрудничества СНГ до 2030 года.

    «Нам предстоит обеспечить полноценную реализацию этих важных документов», - обратился Президент Казахстана.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил странам СНГ разработать новую программу развития промышленных комплексов.


    Теги:
    Сельское хозяйство Президент Международная деятельность РК Президент Казахстана Астана Международная деятельность СНГ Экономика
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