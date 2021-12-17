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Президент РК: Героизм участников Декабрьских событий навсегда вписан в историю нашей государственности
17 Декабря 2021 12:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Героизм участников Декабрьских событий, ставших предвестником Независимости, навсегда вписан в историю нашей государственности. Об этом написал на своей странице в сети Twitter Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».
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«35 лет назад наша молодежь выступила против диктата союзного центра. Протесты 1986 года продемонстрировали стремление народа к свободе и суверенитету. Героизм участников Декабрьских событий, ставших предвестником Независимости, навсегда вписан в историю нашей государственности», - написал Президент РК.
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