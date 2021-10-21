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    13:27, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Президент РК: Единство в многообразии – наш фундаментальный принцип

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал главный принцип работы Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Большое значение имеет качественная, креативная работа по формированию позитивной информационной повестки по этнической проблематике. В информационной работе крайне важно понимание того, что наше единство зиждется на прочном фундаменте общих ценностей и осознании гражданской общности казахстанцев. Единство в многообразии – это наш фундаментальный принцип в сохранении и упрочении национального единства. Этого принципа мы должны придерживаться и в будущем», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Совета АНК.

    Напомним, в Нур-Султане прошло расширенное заседание Совета АНК под председательством Главы государства.

    Отечественная модель полиэтничных отношений становится щитом в противостоянии новым угрозам. Многонациональное добрососедство сформировало особый тип мировоззрения граждан страны. Немалый вклад в это внесла Ассамблея. При этом она занимается не только поддержанием национальных культурных традиций и межгосударственных связей. При АНК работают экспертные советы, клубы и волонтёрские дружины.


    Теги:
    Президент Ассамблея народа Казахстана Президент Казахстана АНК Главная Общество
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