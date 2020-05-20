Президент РК дал ряд поручений министру финансов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Ерулана Жамаубаева об основных направлениях деятельности министерства финансов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В частности, министр доложил Президенту об исполнении и планировании республиканского бюджета, осуществлении госзакупок и казначейского обслуживания, проведении государственного аудита, управлении государственными активами, налоговом и таможенном администрировании, а также о деятельности по выявлению финансовых нарушений.

Глав государства указал на необходимость качественной работы по противодействию теневой экономике, увеличению собираемости налогов, оптимизации бюджетных процедур, повышению качества оказываемых государственных услуг, а также соблюдению долговых ограничений.

В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по вопросам налогового и таможенного администрирования, совершенствования законодательства в сфере государственных закупок и бюджетного процесса.