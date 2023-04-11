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Президент принял председателя президиума НПП «Атамекен» Раимбека Баталова

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Апреля 2023, 18:19
Президент принял председателя президиума НПП «Атамекен» Раимбека Баталова Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главу государства Касым-Жомарта Токаева проинформировали о совершенствовании подходов к развитию малого и среднего бизнеса, деятельности Палаты по решению проблем отечественного предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи особое внимание было уделено ключевым направлениям развития предпринимательства в стране. Раимбек Баталов отметил важность разработки единой комплексной программы поддержки малого и среднего бизнеса. По его словам в программе необходимо акцентировать внимание на развитие среднего бизнеса для стимулирования отечественных инвестиций.

Президент, заслушав отчет руководителя Палаты, отметил важность учета позиции бизнеса в процессе принятия стратегических решений.


Президент Казахстана   Бизнес   Акорда   Токаев Касым-Жомарт  
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