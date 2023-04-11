Президент принял председателя президиума НПП «Атамекен» Раимбека Баталова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главу государства Касым-Жомарта Токаева проинформировали о совершенствовании подходов к развитию малого и среднего бизнеса, деятельности Палаты по решению проблем отечественного предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи особое внимание было уделено ключевым направлениям развития предпринимательства в стране. Раимбек Баталов отметил важность разработки единой комплексной программы поддержки малого и среднего бизнеса. По его словам в программе необходимо акцентировать внимание на развитие среднего бизнеса для стимулирования отечественных инвестиций.

Президент, заслушав отчет руководителя Палаты, отметил важность учета позиции бизнеса в процессе принятия стратегических решений.