Президент принял посла ОАЭ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев принял посла Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстане Мухаммеда Саида Мухаммеда Аль-Арики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Собеседники обсудили перспективы развития казахско-эмиратского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в приоритетных отраслях.

Глава государства подчеркнул твердую приверженность дальнейшему укреплению традиционно дружественных и взаимовыгодных отношений между Казахстаном и Эмиратами.

Посол ОАЭ выразил признательность лидеру Казахстана за возможность встречи и проинформировал о готовности его страны к расширению двустороннего сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов.