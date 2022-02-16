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Президент принял посла ОАЭ в Казахстане

16 Февраля 2022 19:11
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Президент принял посла ОАЭ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев принял посла Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстане Мухаммеда Саида Мухаммеда Аль-Арики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Собеседники обсудили перспективы развития казахско-эмиратского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в приоритетных отраслях.

Глава государства подчеркнул твердую приверженность дальнейшему укреплению традиционно дружественных и взаимовыгодных отношений между Казахстаном и Эмиратами.

Посол ОАЭ выразил признательность лидеру Казахстана за возможность встречи и проинформировал о готовности его страны к расширению двустороннего сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов.


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#Президент Казахстана   #Сотрудничество   #ОАЭ  
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