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Президент предостерег правоохранителей от необоснованного вмешательства в деятельность инвесторов

17 Марта 2021 21:47
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Президент предостерег правоохранителей от необоснованного вмешательства в деятельность инвесторов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам дальнейшего развития Алматы акцентировал внимание на защите иностранных инвестиций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава государства считает, от того, насколько комфортно инвесторы смогут вести дела в нашей стране, зависит успешное развитие экономики и благосостояние граждан.

«Чуткое отношение к инвесторам должно стать императивом для государственных органов. Поэтому я предостерегаю правоохранительные и другие уполномоченные структуры от необоснованного вмешательства в деятельность инвесторов», – сказал он.

В выступлении также было указано на необходимость усиления позиций города в инновационной сфере. По мнению Главы государства, Алматы имеет все основания быть лидером данной отрасли. Этому могут способствовать потенциал Парка инновационных технологий, присутствие ведущих вузов страны и значительная концентрация венчурного капитала.


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#Президент Казахстана   #Инвестпроекты   #Алматы  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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