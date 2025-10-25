РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:11, 25 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент поздравил Шугылу Омирбек с победой на ЧМ по женской борьбе U23

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Шугылу Омирбек с победой на Чемпионате мира по женской борьбе U23, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: НОК

    — Это историческое достижение. Казахстан впервые завоевал золотую медаль на международном турнире такого высокого уровня. Отрадно, что наша молодежь благодаря своему упорству и трудолюбию показывает хорошие результаты в разных сферах. Желаю Шугыле успехов! — поздравил Президент.

    Ранее сообщалось, что Шугыла Омирбек завоевала историческое «золото» молодежного ЧМ по женской борьбе в Нови Саде (Сербия).

