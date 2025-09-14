РУ
    10:03, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Президент поздравил Папу Римского Льва XIV с 70-летием

    Глава государства направил телеграмму поздравления Папе Римскому Льву XIV, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент поздравил Папу Римского Льва XIV с 70-летием
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Папу Римского Льва XIV с 70-летием, отметив, что его самоотверженное служение способствует сближению народов, развитию межрелигиозного диалога и продвижению толерантности.

    Касым-Жомарт Токаев также подтвердил готовность Казахстана к укреплению сотрудничества со Святым Престолом.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Поздравления Религия Ватикан Папа Римский
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
