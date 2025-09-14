Президент поздравил Папу Римского Льва XIV с 70-летием

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Папу Римского Льва XIV с 70-летием, отметив, что его самоотверженное служение способствует сближению народов, развитию межрелигиозного диалога и продвижению толерантности.

Касым-Жомарт Токаев также подтвердил готовность Казахстана к укреплению сотрудничества со Святым Престолом.