Президент поздравил казахстанцев со священным праздником Курбан айт

— Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю мусульман Казахстана со священным праздником Курбан айт! Этот праздник занимает особое место в духовной жизни нашего народа, его с большим воодушевлением ждут во всем исламском мире. Он взывает к милосердию, состраданию, нравственному самосовершенствованию, взаимному уважению, доверию, солидарности. Благословенные дни Курбан айта напоминают о важности поддержки друг друга, почитания старших, общей ответственности за благополучие страны. Это время зрелости, глубокого осознания и правильного понимания ислама, который базируется на справедливости, чистоте помыслов, гуманизме, — сказал Президент.

В своем поздравлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что прогрессивные ценности ислама и других традиционных религий выступают надежным фундаментом духовного развития казахстанского народа, преемственности поколений, единства и согласия в нашем обществе.

— Для всех нас нет ничего выше Суверенитета и Независимости страны. Конституция — это зеркало повседневного бытия нашего народа, сердцевина нашей идентичности. Поэтому укрепление национального единства, обеспечение межэтнического и межконфессионального согласия являются незыблемым приоритетом государственной политики и важнейшей конституционной задачей. Беречь стабильность и гармонию в стране как зеницу ока — долг каждого ответственного гражданина. На фоне сложных глобальных вызовов это основа дальнейшего процветания нашей Родины, ключевое условие построения Справедливого, Прогрессивного Казахстана. Убежден, в единстве и созидательном патриотизме — наша главная сила. Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия! С праздником Курбан айт! — сказал Глава государства.

Фото: Акорда

27 мая у мусульман начался Курбан айт — один из главных исламских праздников. Он продолжается три дня и символизирует милосердие, благотворительность, взаимопомощь и заботу о нуждающихся.

Ранее сообщалось, что Духовное управление мусульман Казахстана запустило сайт qurban.muftyat.kz, предназначенный для дистанционно проведения обряда жертвоприношения.