Курбан айт празднуют казахстанцы

Сегодня у мусульман начался Курбан айт — один из главных исламских праздников. Он продолжается три дня и символизирует милосердие, благотворительность, взаимопомощь и заботу о нуждающихся, передает Kazinform.

В дни Курбан айта мусульмане, имеющие такую возможность, совершают жертвоприношение и раздают часть мяса родственникам, соседям и малообеспеченным семьям.

В исламе помощь нуждающимся считается одним из важных проявлений милосердия и социальной ответственности.

Священные даты в исламе определяются по лунному календарю. Курбан айт отмечается в дни месяца Зуль-хиджа — одного из наиболее почитаемых периодов мусульманского календаря. Считается, что добрые дела, совершенные в первые десять дней этого месяца, имеют особую ценность.

После праздничного намаза мусульмане в течение трех дней могут совершать обряд жертвоприношения. В Коране говорится: «Помолитесь же вашему Господу и принесите жертву» (сура «Аль-Каусар», аят 2).

История жертвоприношения

Согласно исламскому преданию, история жертвоприношения восходит ко временам сыновей Адама — Абыла и Кабыла. В Коране рассказывается, что оба брата принесли жертву Всевышнему, однако была принята лишь жертва Абыла, совершенная с искренним намерением. Между братьями возник конфликт, который стал одним из известных сюжетов религиозной традиции.

Основой праздника Курбан айт также считается история пророка Ибрагима и его сына Исмаила. Согласно исламскому преданию, Ибрагим увидел во сне повеление принести сына в жертву. Отец и сын приняли это как испытание веры и проявили покорность воле Всевышнего. Однако в последний момент вместо Исмаила для жертвоприношения был ниспослан баран.

Эта история стала символом преданности, веры и искренности.

Предписания, касающиеся жертвоприношения

В ханафитском мазхабе жертвоприношение считается обязательным для состоятельных мусульман.

Нужно соблюдать несколько условий:

• жертвенное животное должно быть здоровым и не иметь дефектов;

• жертвоприношение должно совершаться в дни Курбан айт;

• жертвоприношение должно совершаться с искренним намерением.

В Исламе необязательно полностью раздавать мясо жертвенного животного. Человек может употреблять его вместе со своей семьей. И все же, разделить мясо между нуждающимися людьми — богоугодное дело.

Как говорят специалисты Духовного управления, главная цель жертвоприношения — не убой животных, а проявление богобоязненности и благонамеренности человека.

Каких животных приносят в жертву

В качестве жертвенного животного могут использоваться овцы, козы, крупный рогатый скот и верблюды. Овца или коза приносятся в жертву от имени одного человека, а крупный рогатый скот или верблюд — от имени группы до семи человек.

К животным предъявляются определенные требования: они должны быть здоровыми, не иметь серьезных травм и признаков истощения.

Также важен возраст животного: овце или козе должен исполниться год, крупному рогатому скоту — два года, верблюду — пять лет. В некоторых случаях допускается жертвоприношение хорошо откормленной шестимесячной овцы.

В Духовном управлении мусульман Казахстана отмечают, что главный смысл жертвоприношения заключается не в самом обряде, а в проявлении искренности и милосердия.

Верховный муфтий призвал не завышать цены на животных

Председатель Духовное управление мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы призвал предпринимателей не допускать необоснованного роста цен на животных в период праздника.

По его словам, казахский народ традиционно встречал Курбан айт с особым уважением — помогал нуждающимся, проявлял заботу о близких и стремился к примирению.

— Курбан айт — это не только религиозный праздник, но и время милосердия, взаимопомощи и укрепления согласия в обществе. Поэтому важно учитывать социальное положение людей и не допускать искусственного повышения цен, — отметил Верховный муфтий.

Сегодня Курбан айт остается праздником, который объединяет людей вокруг ценностей доброты, терпимости и поддержки нуждающихся.

Ранее сообщалось, что Духовное управление мусульман Казахстана запустило сайт qurban.muftyat.kz, предназначенный для дистанционно проведения обряда жертвоприношения.