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    12:14, 21 Март 2022 | GMT +6

    Президент поздравил казахстанцев с Наурызом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава государства отметил, Наурыз давно стал праздником, воспевающим добро и созидание. Наурыз – это праздник благополучия, единения, истинного сострадания и взаимной заботы.

    «Я приехал сегодня в Алматы, чтобы отпраздновать с вами Великий день. Алматы – золотая колыбель нашей независимости. Именно в этом месте возобновилось празднование народного праздника. Алматы – духовный, культурный и деловой центр казахстанского народа. Здесь сосредоточены представители интеллигенции, искусства, образования, науки и бизнеса», — сказал Президент, выступая с поздравительной речью в праздничном мероприятии по случаю праздника Наурыз.

    К.Токаев подчеркнул героизм алматинцев, которые выдержали большую угрозу во время январских событий.

    Глава государства призвал казахстанцев к совместной реализации масштабных задач.

    «Перед нами стоят масштабные задачи, впереди у нас много работы. Поэтому нужно сплотиться всей страной для их выполнения. Вместе с вами, молодежью, будем работать вместе. Пусть наша страна будет сильной и единой! Процветай независимый Казахстан! Желаю всем благополучия», - поздравил Касым-Жомарт Токаев.




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