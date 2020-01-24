+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 2 °С
USD 377.86 EUR 418.74
RUB 6.10 CNY 54.50
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент поставил точку в проблеме использования авто, зарегистрированных за рубежом - эксперт

24 Января 2020 20:50
Поделиться:
Президент поставил точку в проблеме использования авто, зарегистрированных за рубежом - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства предоставил большие возможности гражданам, которые пользуются автомобилями с иностранными номерами. Такое мнение выразил сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Алмас Арзыкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В столице 2,5 тысячи водителей авто с иностранными номерами избежали наказания за совершенные ДТП
400 правонарушений с участием автомобилей с иностранными номерами совершено в 2019 году – МВД РК Зачем регистрировать авто с иностранными номерами и будут ли рейды, разъяснили в Таразе Технологию предпускового электроподогрева автомобильного двигателя начали внедрять в столице

«В последнее время очень много транспортных средств ездит по нашей стране, которые пригнаны из Армении, Кыргызстана, Беларуси и России. Ранее МВД предупреждало, что возможность пользоваться такими автомобилями предоставляется лишь в течение года. Сегодня же Президент РК поручил решить вопрос временной регистрации таких автомобилей. До 1 марта 2021 года все владельцы должны оплатить таможенные пошлины и пройти регистрацию», - сказал Алмас Арзыкулов.

По его словам, сегодня в стране есть порядка 170 тысяч таких автомобилей. Владельцы таких авто часто нарушают правила ПДД.

«Конечно, каждый водитель может нарушить правила ПДД, но за такие нарушения на владельцев авто, зарегистрированных в РК, приходят извещения по штрафам на домашний адрес. А вот со штрафами владельцам автомобилей, зарегистрированных за рубежом, возникают проблемы. В прошлом году штрафы на водителей автомобилей, зарегистрированных за рубежом, составили около 1 млрд тенге», - уточнил он.

Спикер подчеркнул, что Глава государства поставил точку в этом вопросе.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Транспорт, Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК (2020 год),
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив