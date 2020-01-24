Президент поставил точку в проблеме использования авто, зарегистрированных за рубежом - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства предоставил большие возможности гражданам, которые пользуются автомобилями с иностранными номерами. Такое мнение выразил сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Алмас Арзыкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время очень много транспортных средств ездит по нашей стране, которые пригнаны из Армении, Кыргызстана, Беларуси и России. Ранее МВД предупреждало, что возможность пользоваться такими автомобилями предоставляется лишь в течение года. Сегодня же Президент РК поручил решить вопрос временной регистрации таких автомобилей. До 1 марта 2021 года все владельцы должны оплатить таможенные пошлины и пройти регистрацию», - сказал Алмас Арзыкулов.

По его словам, сегодня в стране есть порядка 170 тысяч таких автомобилей. Владельцы таких авто часто нарушают правила ПДД.

«Конечно, каждый водитель может нарушить правила ПДД, но за такие нарушения на владельцев авто, зарегистрированных в РК, приходят извещения по штрафам на домашний адрес. А вот со штрафами владельцам автомобилей, зарегистрированных за рубежом, возникают проблемы. В прошлом году штрафы на водителей автомобилей, зарегистрированных за рубежом, составили около 1 млрд тенге», - уточнил он.

Спикер подчеркнул, что Глава государства поставил точку в этом вопросе.



