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Президент посетил ТОО «Лукойл Лубрикантс Центральная Азия»

22 Августа 2021 16:11
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Президент посетил ТОО «Лукойл Лубрикантс Центральная Азия»

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В рамках рабочего визита в Алматинскую область Касым-Жомарт Токаев посетил завод ТОО «Лукойл Лубрикантс Центральная Азия» по производству смазочных материалов, расположенный в поселке Байсерке Илийского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Глава государства ознакомился с производственным процессом и выпускаемой продукцией, а также заслушал информацию о текущей деятельности и планах дальнейшей технологической модернизации.

Осмотрев предприятие, Президент положительно оценил его деятельность и пожелал дальнейших успехов в развитии.

Завод, проектная мощность которого составляет 100 тысяч тонн смазочных материалов в год, обеспечивает рабочими местами 225 человек. Стоимость инвестиционного проекта составила 94 миллиона долларов США.

Ранее Глава государства посетил ТОО «Маревен Фуд Тянь-Шань» и оперативно-тактические учения «Кайсар-2021», которые состоялись на базе Центра боевой и методической подготовки подразделений Национальной гвардии МВД Республики Казахстан в Алматинской области.


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#Президент Казахстана   #Алматинская область  
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