Президент посетил ТОО «Лукойл Лубрикантс Центральная Азия»
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В рамках рабочего визита в Алматинскую область Касым-Жомарт Токаев посетил завод ТОО «Лукойл Лубрикантс Центральная Азия» по производству смазочных материалов, расположенный в поселке Байсерке Илийского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Глава государства ознакомился с производственным процессом и выпускаемой продукцией, а также заслушал информацию о текущей деятельности и планах дальнейшей технологической модернизации.
Осмотрев предприятие, Президент положительно оценил его деятельность и пожелал дальнейших успехов в развитии.
Завод, проектная мощность которого составляет 100 тысяч тонн смазочных материалов в год, обеспечивает рабочими местами 225 человек. Стоимость инвестиционного проекта составила 94 миллиона долларов США.
Ранее Глава государства посетил ТОО «Маревен Фуд Тянь-Шань» и оперативно-тактические учения «Кайсар-2021», которые состоялись на базе Центра боевой и методической подготовки подразделений Национальной гвардии МВД Республики Казахстан в Алматинской области.
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