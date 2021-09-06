Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент посетил Офис цифрового правительства

6 Сентября 2021, 20:16
Президент посетил Офис цифрового правительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал старт работе Офиса цифрового правительства, включающего в себя национальный аналитический центр, центр цифровой трансформации и национальный проектный офис, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин доложил Президенту об основных задачах и проектах Офиса цифрового правительства. Как сообщил министр, в рамках его работы будет осуществляться автоматизация первичной аналитики, подготовка прогнозов и сценариев развития, мониторинг и выявление рисков срыва достижения целевых показателей и т.д. Центр цифровой трансформации будет заниматься реинжинирингом процессов государственных органов и переводом их в цифровой формат.

Министерство торговли и интеграции представило Президенту Аналитическую платформу по внутренней и внешней торговле. Данная платформа дает возможность в онлайн-режиме осуществлять мониторинг цен на продукты питания и формировать прогнозные цены.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности презентовало проект по цифровому мониторингу охвата и темпов вакцинации населения страны.

В ходе мероприятия также выступили председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам, управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, министр финансов Ерулан Жамаубаев, министр здравоохранения Алексей Цой и другие.

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo


Президент Казахстана   Цифровой Казахстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных