Президент поручил внести предложения о перспективе проекта G4 City

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил внести предложения по перспективе реализации проекта G4 City, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительству совместно с акиматами города и Алматинской области необходимо внести конкретные предложения в рамках развития Алматинской агломерации. В том числе по дальнейшей перспективе реализации проекта G4 City», - сказал Глава государства в рамках совещания по социально-экономическому развитию Алматы.

«У нас почему-то все проекты на английском языке. Это иностранцы придумывают или вы сами?» - пошутил Президент.

G4 City – проект строительства городов-спутников Алматинской агломерации.