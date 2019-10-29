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Президент поручил внести предложения о перспективе проекта G4 City
29 Октября 2019 11:49
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил внести предложения по перспективе реализации проекта G4 City, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Правительству совместно с акиматами города и Алматинской области необходимо внести конкретные предложения в рамках развития Алматинской агломерации. В том числе по дальнейшей перспективе реализации проекта G4 City», - сказал Глава государства в рамках совещания по социально-экономическому развитию Алматы.
«У нас почему-то все проекты на английском языке. Это иностранцы придумывают или вы сами?» - пошутил Президент.
G4 City – проект строительства городов-спутников Алматинской агломерации.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Алматы,
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