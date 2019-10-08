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Президент  поручил ускорить строительство жилья в столице

8 Октября 2019 11:47
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Президент  поручил ускорить строительство жилья в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поднял проблему строительства жилья в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В столице отмечается снижение объемов ввода жилья и строительных работ», - лаконично констатировал Президент на совещании по вопросам развития города.

На данный факт ответ попытался первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

«По объемам ввода имеется несколько проблем. Такого большого объема физического падения мы не видели – хотя статистические цифры показывают 30%, на самом деле здесь необходимо в ручном режиме структурировать сдачу отчета застройщиков в органы статистики. Втора причина – есть многоэтажные жилые дома, которые уже завершены, необходимо подключение к объектам жизнеобеспечения. Я уже говорил, что Нур-Султан – это уникальный город, есть возможности для экспериментирования, потому что очень высокий спрос на жилье. Поэтому даже при существующих объемах мы можем в разы увеличить строительство жилья», - сказал К. Ускенбаев.

«Если можете, то и делайте. Вы поймите, ввод жилья – это актуальнейшая задача на сегодняшний день. Это острейшая социальная проблема. Объяснений можно давать очень много, но делайте», - подчеркнул Глава государства.

Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит совещание по вопросам развития столицы .

Глава государства озвучил задачи по развитию города.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан, Строительство, Жилье, Реализация Послания,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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