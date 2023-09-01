Президент поручил снизить ключевые показатели энергопотребления минимум на 15%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В повестке дня - дальнейшая газификация страны. Расширение ресурсной базы товарного газа – приоритетная задача для Правительства и национальной газовой компании. Об этом заявил Глава государства, выступая с Посланием народу на открытии очередной сессии Парламента РК, передает МИА «Казинформ».



Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить строительство новых газоперерабатывающих заводов, а также полное вовлечение в оборот имеющихся перерабатывающих мощностей.

«Наши нефтегазовые гиганты – Тенгиз, Кашаган, Карачаганак – должны быть надежными поставщиками доступного газа. Важно также привлекать инвестиции в разведку и освоение новых газовых месторождений», - отметил Президент.

Глава государства высказался также о формировании новой бытовой культуры в нашей стране.

«Электричество, тепло и вода – базовые блага, необходимые для комфортной жизни. К их использованию нужно подходить ответственно и рачительно. Такой подход должен лежать в основе новой бытовой культуры в нашей стране. Это касается не только домохозяйств, но и всех участников экономических отношений. Расточительное потребление – это уже непозволительная роскошь. Правительству необходимо кардинально пересмотреть действующую политику энергоэффективности с учетом стандартов ОЭСР. Предстоит поэтапно внедрить четкие нормативные требования по энергоэффективности и ресурсосбережению в целом. Задача – к 2029 году снизить ключевые показатели энергопотребления и энергоемкости минимум на 15%. Нам следует акцентированно заниматься развитием зеленой экономики. Очевидно, что в долгосрочной перспективе глобальный переход на чистую энергетику неизбежен», - сказал Глава государства.

Президент привел данные международных аналитиков: около трети общемировых капитальных вложений уже приходится на проекты возобновляемой энергетики. В Казахстане тоже проделана большая работа, были приняты новый Экологический кодекс и Стратегия достижения углеродной нейтральности до 2060 года. Доля возобновляемой энергетики в общем объеме генерации за последние пять лет выросла почти до 5%. К 2027 году будут введены мощности еще на 1,4 гигаватта.

Структура энергетического баланса страны, по мнению Президента, неизбежно изменится. Поэтому следует совершенствовать подходы по управлению всей энергетической отраслью: от генерации до сбыта. Необходимо развивать водородную генерацию.

«Расширение объектов генерации – основа для трансферта технологий и локализации производства в энергетическом машиностроении, создания аккумуляторной промышленности. Благо, что сырья у нас достаточно.Требуются новые решения в области создания балансирующих мощностей, системы аккумулирования энергии. Переход к углеродной нейтральности может быть ускорен торговлей квотами на выбросы парниковых газов. Правительству и бизнесу следует заняться использованием возможностей в указанных направлениях», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Казахстан ежегодно будет снижать энергопотребление на 10% за счет экономии.