Президент поручил Правительству провести анализ состояния дел в сельском хозяйстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Акорде состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с представителями бизнеса в сфере агропромышленного комплекса. Участники мероприятия рассмотрели проблемные вопросы и перспективы развития сельского хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент отметил, что в прошлом году рост в аграрной сфере составил 9,1 %. По его словам, собран хороший урожай, отечественные фермеры собрали около 23 миллионов тонн зерна. Планомерно ведется работа по диверсификации посевных площадей и переходу на высокорентабельные культуры. Площади масличных культур увеличились почти в 4 раза и достигли 3,5 миллиона гектаров.

Как сказал Глава государства, позитивные сдвиги являются, прежде всего, заслугой тружеников села, которые своей ежедневной и упорной работой вносят большой вклад в укрепление продовольственной безопасности нашей страны. Вместе с тем в аграрной сфере существуют ряд проблемных вопросов, которые Президент предложил обсудить в рамках открытой дискуссии.

В ходе встречи выступили министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, директор многопрофильного предприятия «Родина» Иван Сауэр, директор крестьянского товарищества «Зенченко и К» Геннадий Зенченко, директор ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» Фарид Абитаев.

Участники мероприятия поднимали проблемы диверсификации производства, глубокой переработки сырья и выпуска новых агропродуктов, развития сахарной отрасли, семеноводства, животноводства и ветеринарии, а также обеспечения внутреннего рынка и повышения экспортного потенциала. Руководители сельхозпредприятий большое внимание уделили вопросам эффективности выделения и использования средств на развитие АПК, справедливого распределения земельных и водных ресурсов.

Представители аграрного бизнеса отметили необходимость повышения качества жизни на селе, улучшения состояния дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры, в том числе школ и детских садов, а также подготовки кадров.

Заслушав выступления, Президент поручил Правительству взять в работу все прозвучавшие предложения и провести тщательный анализ состояния дел в сельском хозяйстве с учетом мнения аграриев. По словам Главы государства, подобные встречи с представителями агропромышленного комплекса следует проводить регулярно, поскольку от решения проблем отрасли зависит не только качество жизни граждан, но и состояние продовольственной безопасности страны.

Фото: akorda.kz