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Президент поручил отремонтировать ряд дорог в Карагандинской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Октября 2022, 11:16
Президент поручил отремонтировать ряд дорог в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил отремонтировать ряд дорог в Карагандинской области. Об этом Президент заявил на встрече с общественностью региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Карагандинская область расположена в самом центре страны. Через этот регион проходит основная магистраль, соединяющая юг и север нашей страны. Очевидно, что качество автомобильных дорог оказывает особое влияние на развитие региона. Сейчас создается транспортный коридор Центр – Юг. Строительство дороги, проходящей через город Балхаш, идет очень медленно, сроки переносились уже не раз. Поручаю Правительству в следующем году завершить строительство автомобильных дорог Караганда – Балхаш и Балхаш – Бурулбайтал. Важное значение имеет и трасса Караганда – Жезказган. Ремонт этой дороги протяженностью более 500 километров позволит улучшить связь с центральными районами и увеличить грузопоток. Это придаст импульс развитию Улытауской области. Увеличится инвестиционный и туристический потенциал двух областей. К ремонту этой дорогу необходимо приступить в следующем году. Также поручаю отремонтировать автодорогу Караганда – Каркаралинск. Все работы должны быть завершены в течение двух лет. Это позволит увеличить туристический потенциал Каркаралинска», - сказал Глава государства.


Президент Казахстана   Карагандинская область   Дороги  
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