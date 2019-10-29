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Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции

29 Октября 2019 18:38
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Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании в Алматы поручил отменить регистрацию иностранных граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если мы действительно хотим усилить и инвестиционную, и туристическую привлекательность крупнейших городов, страны в целом, следует в кратчайшие сроки избавиться от такого анахронизма, как обязательная регистрация иностранцев в органах миграционной полиции. Помимо неудобств для иностранных гостей, обязательная регистрация — это источник большой коррупции, что, конечно, отрицательно сказывается на репутации страны в целом и самого города Алматы. Сам факт прохождения зарубежными гостями пограничного контроля – это и есть миграционная регистрация», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства заявил, что решить этот вопрос необходимо до нового года.

«Для чего осуществляется цифровизация, о которой мы так много говорим? Правительству следует решить этот вопрос до нового года. Как мне уже доложил министр внутренних дел, готовность к этому имеется», - отметил Глава государства.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Алматы, Общество,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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