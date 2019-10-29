Президент поручил наказывать лиц, проявивших халатность при строительстве и принятии некачественного жилья

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Необходимо уделить особое внимание вопросам качества вводимого жилья. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания в Алматы высказался о новостройках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2011 по 2018 годы государством введено в эксплуатацию 182 жилых дома на 6 841 квартиру общей площадью 416 тыс. кв. м. Этого недостаточно – в очереди на жилье стоят порядка 25 тыс. человек. Городским властям предстоит значительно увеличить темпы жилищного строительства. При этом необходимо уделить особое внимание вопросам качества вводимого жилья. Во многих объектах фиксируются системные проблемы: затопление подвалов, трещины, неисправности инженерных коммуникаций и другое. Контролирующие органы должны профессионально подходить к принятию домов в эксплуатацию. Нынешняя ситуация уже не выдерживает критики. В случае проявления халатности при строительстве и принятии некачественного жилья все вовлеченные лица должны привлекаться к уголовной и административной ответственности. Это мое прямое поручение правоохранительным органам», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Глава государства рассказал о ветхих домах в Алматы.

«В Алматы имеется более 1 тыс. ветхих жилых домов, построенных в середине прошлого века. Акимату предстоит принять целевую программу по реновации ветхого жилья с учетом финансовых возможностей города и, конечно же, возможностей республиканского бюджета. Но это программа уже назрела», - сказал Президент.