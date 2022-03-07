Президент поручил наградить дипломатов за эвакуацию казахстанцев из Украины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали опубликовал в Facebook информацию о том, как оценивает Касым-Жомарт Токаев Деятельность дипломатического ведомства по эвакуации наших граждан из Украины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент Касым-Жомарт Токаев внимательно контролирует работу МИД и других ведомств по эвакуации казахстанских граждан из Украины. Глава государства оценивает принятые меры как в целом успешные», - сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

553 нашим соотечественникам была оказана помощь, из них 432 вернулись на родину. По словам Берика Уали многие из них выражают благодарность Президенту за их спасение.

«Деятельность дипломатического ведомства по эвакуации наших граждан из Украины продолжается. 7 марта Президент дал поручение министру иностранных дел Мухтару Тлеуберди и послу Казахстана в Украине Дархану Калетаеву представить к государственным наградам дипломатов, почетных консулов в Украине, сотрудников других ведомств, принявших участие в эвакуации казахстанских граждан из этой страны», - написал Берик Уали .