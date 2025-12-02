Президент Португалии перенес экстренную операцию

Президента госпитализировали в университетскую больницу Сан-Жуан в Порту, где он перенес операцию по поводу ущемленной грыжи, которая, согласно двум заметкам, опубликованным на сайте президента, «прошла успешно».

В заявлениях, переданных CNN Portugal, председатель совета директоров больницы Мария Жуан Баптиста отметила, что «операция прошла хорошо» и «точно в срок», добавив, что «не было никаких осложнений».

Далее она заявила, что очень важно, что глава государства «был прооперирован именно сейчас», т. к. был риск осложнений, которые могут возникать при несвоевременном лечении ущемленных грыж. Другими словами, «если кровь перестает циркулировать, ткани отмирают, и может потребоваться удаление части кишечника».

Ожидается, что президент будет находиться в больнице в течение двух дней. График главы государства на ближайшие дни был отменен.

