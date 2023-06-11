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Президент пообещал привлечь к ответственности виновных в пожаре в области Абай

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Июня 2023, 15:30
Президент пообещал привлечь к ответственности виновных в пожаре в области Абай Фото: t.me/aqorda_resmi

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Министерство и другие соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия. Об этом заявил Глава государства на встрече с родными и близкими погибших при лесном пожаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Надо было на месте, самыми оперативными средствами потушить пожар, локализовать как минимум. Не сделали. Проявили непрофессионализм, халатность. Все будут наказаны», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент выразил соболезнования родным и близким работников лесного хозяйства, погибших в результате масштабного пожара в природном резервате «Семей орманы».


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