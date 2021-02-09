Президент: Поэзия Мукагали отражает в себе все бытие казахского народа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения великого поэта Мукагали Макатаева. Об этом написал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Тwitter.

«Поэзия Мукагали отражает в себе все бытие казахского народа. Его проникновенное творчество затронуло сердца широкой читательской аудитории.

Глубоко символично, что юбилей поэта совпадает с 30-летием нашей Независимости. Это знаменательное событие для всех казахстанцев», - написал Президент.