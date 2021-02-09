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    09:58, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    Президент: Поэзия Мукагали отражает в себе все бытие казахского народа

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения великого поэта Мукагали Макатаева. Об этом написал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Тwitter.

    «Поэзия Мукагали отражает в себе все бытие казахского народа. Его проникновенное творчество затронуло сердца широкой читательской аудитории.
    Глубоко символично, что юбилей поэта совпадает с 30-летием нашей Независимости. Это знаменательное событие для всех казахстанцев», - написал Президент.


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