09:58, 09 Февраль 2021 | GMT +6
Президент: Поэзия Мукагали отражает в себе все бытие казахского народа
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения великого поэта Мукагали Макатаева. Об этом написал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Тwitter.
«Поэзия Мукагали отражает в себе все бытие казахского народа. Его проникновенное творчество затронуло сердца широкой читательской аудитории.
Глубоко символично, что юбилей поэта совпадает с 30-летием нашей Независимости. Это знаменательное событие для всех казахстанцев», - написал Президент.