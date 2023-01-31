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Президент подверг критике «особые» условия для известных стройкомпаний при выделении участков

31 Января 2023, 16:17
Президент подверг критике «особые» условия для известных стройкомпаний при выделении участков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подверг критике процесс выделения земельных участков, отметив жалобы населения на «особые» условия для известных строительных компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В уполномоченные органы поступает много жалоб касательно непрозрачности выделения земельных участков. Речь идет об «особых» условиях для известных строительных компаний.

Этот процесс должен быть полностью открытым – землю необходимо предоставлять через цифровые сервисы и на конкурсной основе. Поручаю Правительству совместно с акиматом плотно заняться данным вопросом», - заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы.

Кроме того, Глава государства поручил Правительству ужесточить меры госрегулирования в сфере жилищного строительства.


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