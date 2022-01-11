Президент подробно проанализировал ситуацию в стране - Кенжехан Матыжанов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор Института литературы и искусства имени М. Ауэзова, доктор филологических наук Кенжехан Матыжанов прокомментировал выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства подробно проанализировал ситуацию в стране. Президент знает обо всех сложных проблемах, волнующих народ, и глубоко их изучил. Он проявил готовность провести радикальные реформы. Он наглядно показал, что полностью осознает ситуацию в стране и имеет политическую волю для ее решения вместе с народом», - сказал директор Института.

Он также отметил, что борьба с теми, кто будет препятствовать дальнейшей работе, будет еще жестче.

«Поэтому, дорогие сограждане, Главе государства и новоизбранному Премьер-Министру нужна поддержка народа! Давайте объединяться, давайте вместе работать ради судьбы нашей страны, казахстанского народа», — сказал К. Матыжанов.