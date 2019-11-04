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Президент подписал Закон, направленный на совершенствование законодательства в сфере агропромышленного комплекса

4 Ноября 2019 17:12
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Президент подписал Закон, направленный на совершенствование законодательства в сфере агропромышленного комплекса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон, направленный на совершенствование законодательства в сфере агропромышленного комплекса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования агропромышленного комплекса», направленный на совершенствование законодательства в сфере агропромышленного комплекса», - говорится в сообщении.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, Сельское хозяйство,
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