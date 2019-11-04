Президент подписал Закон, направленный на совершенствование законодательства в сфере агропромышленного комплекса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон, направленный на совершенствование законодательства в сфере агропромышленного комплекса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования агропромышленного комплекса», направленный на совершенствование законодательства в сфере агропромышленного комплекса», - говорится в сообщении.