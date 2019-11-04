Новости
Президент подписал Закон, направленный на совершенствование законодательства в сфере агропромышленного комплекса
4 Ноября 2019 17:12
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон, направленный на совершенствование законодательства в сфере агропромышленного комплекса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Новости по темеКазахстан ратифицировал соглашение с Арменией о сотрудничестве в области гражданской обороны и ЧС Глава государства посетил производственно-инновационную компанию «Astana Ютария Ltd» Глава государства посетил производственно-инновационную компанию «Astana Ютария Ltd»
«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования агропромышленного комплекса», направленный на совершенствование законодательства в сфере агропромышленного комплекса», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, Сельское хозяйство,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Министр сельского хозяйства РК встретился с туркестанскими хлопководами
- Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
- Цифровому учету скота обучают актюбинских фермеров
- Казахстан ратифицировал соглашение с Арменией о сотрудничестве в области гражданской обороны и ЧС
- Сахарный завод построят в Павлодарской области
- Темиртай Избастин назначен послом Казахстана в Болгарии
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047