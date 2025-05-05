Президент подписал Указ «О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов»
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент Казахстана постановил:
присвоить:
воинское звание вице-адмирал:
Бурамбаеву Серику Жаксигалиевичу;
воинское звание генерал-майор:
Довганюку Анатолию Андреевичу,
Исабекову Алмасу Тынышбековичу,
Камалову Рамилю Фаткуловичу,
Манап Даурен Мухтарханұлы,
Маралову Женису Мухамедкалиевичу;
специальное звание генерал-майор национальной безопасности:
Бартеневу Денису Валерьевичу,
Ибраеву Рустаму Жияновичу,
Кусаинову Нуржану Маратовичу,
Сауранбаеву Саяту Абугалиевичу,
Токтамысову Асхату Байбатыровичу;
специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан:
Тореханову Роману Алмахановичу;
специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы:
Макажанову Ернару Абсеитовичу,
Рахимову Арману Тастемировичу;
специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:
Абдыханову Куату Аманбековичу,
Югаю Андрею Анатольевичу;
специальное звание генерал-майор полиции:
Аленову Бауржану Толегеновичу,
Алиеву Каиркену Жетписбаевичу,
Аяганову Сагиндику Кузембаевичу,
Кусаинову Саркытбаю Закировичу,
Султанбаеву Кайсару Абилековичу;
классный чин государственный советник юстиции 3 класса:
Акылбекову Даулету Ертаевичу,
Басшыбаеву Мадияру Бекеновичу,
Карипбекову Серику Акмырзиновичу,
Садырбекову Габиту Амангельдиевичу.
Глава государства также вручил госнаграды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур.