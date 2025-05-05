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    14:51, 05 Май 2025 | GMT +5

    Президент подписал Указ «О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов»

    Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент подписал Указ «О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов»
    Фото: Акорда

    Президент Казахстана постановил:

    присвоить:

    воинское звание вице-адмирал:

    Бурамбаеву Серику Жаксигалиевичу;

    воинское звание генерал-майор:

    Довганюку Анатолию Андреевичу,

    Исабекову Алмасу Тынышбековичу,

    Камалову Рамилю Фаткуловичу,

    Манап Даурен Мухтарханұлы,

    Маралову Женису Мухамедкалиевичу;

    специальное звание генерал-майор национальной безопасности:

    Бартеневу Денису Валерьевичу,

    Ибраеву Рустаму Жияновичу,

    Кусаинову Нуржану Маратовичу,

    Сауранбаеву Саяту Абугалиевичу,

    Токтамысову Асхату Байбатыровичу;

    специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан:

    Тореханову Роману Алмахановичу;

    специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы:

    Макажанову Ернару Абсеитовичу,

    Рахимову Арману Тастемировичу;

    специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:

    Абдыханову Куату Аманбековичу,

    Югаю Андрею Анатольевичу;

    специальное звание генерал-майор полиции:

    Аленову Бауржану Толегеновичу,

    Алиеву Каиркену Жетписбаевичу,

    Аяганову Сагиндику Кузембаевичу,

    Кусаинову Саркытбаю Закировичу,

    Султанбаеву Кайсару Абилековичу;

    классный чин государственный советник юстиции 3 класса:

    Акылбекову Даулету Ертаевичу,

    Басшыбаеву Мадияру Бекеновичу,

    Карипбекову Серику Акмырзиновичу,

    Садырбекову Габиту Амангельдиевичу.

    Глава государства также вручил госнаграды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур.

    Теги:
    Акорда Президент Военные
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
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