Президент подписал поправки в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

Как отметил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, проект закона разработан во исполнение поручений Главы государства, а также для решения актуальных задач Правительства по вопросам налогообложения.

«Первая задача – это усиление налоговой отдачи от добычи природных ресурсов. Была проанализирована динамика цен на твердые полезные ископаемые. За период 2018-2022 гг. биржевые металлы показали значительный рост цен от 40% и выше, небиржевые (железная руда, хромовая руда, марганец и т.д.) показывают рост в среднем от 20% до 40%», - сказал Алибек Куантыров, представляя документ на пленарном заседании Палаты.

С учетом этого предлагается увеличение ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по биржевым металлам на 50%, а по остальным твердым полезным ископаемым – на 30%. Наряду с увеличением налоговой нагрузки, предлагаются на рассмотрение меры по стимулированию геологоразведки и открытия новых месторождений. С учетом международной практики, предлагается освобождение от НДПИ по новым месторождениям до достижения уровня рентабельности 15% (IRR) по месторождениям разведка и добыча которых начата после 01.01.2023 г.

Следующая задача – дестимулирование вывода капитала из страны. В настоящее время при соблюдений определенных условий, предусмотрено освобождение от налогообложения дивидендов. Предлагается отмена льгот по освобождению от налогообложения дивидендов с установлением ставки 10%.

«Вместе с тем, налоговая практика показывает, что имеются случаи вывода денег за рубеж в виде оплаты за нематериальные услуги взаимосвязанным лицам. В этой связи, предлагается ограничение применения вычетов по нематериальным услугам, оказанным аффилированными лицами – нерезидентами, в пределах не более 3% от налогооблагаемого дохода», - пояснил Алибек Куантыров.

Следующее предлагаемое изменение – усиление налогообложения цифрового майнинга. С начала текущего года введена плата за цифровой майнинг в размере 1 тенге за 1 кВт-час потребленной электроэнергии. Для выравнивания нагрузки, а также дестимулирования потребления отечественной электроэнергии предлагаются дифференцированные ставки.

Четвертое изменение – это налогообложение табачной продукции. В рамках ЕАЭС приняты обязательства по гармонизации (сближению) ставок акцизов на табачную продукцию. В 2024 году акцизы на сигареты должны быть установлены на уровне не менее 28 евро. Во исполнение обязательств предлагается поэтапное увеличение акцизов на сигареты. Наряду с этим, предлагается поэтапное увеличение акцизов и по другим видам табачных изделий, в том числе на изделия с нагреваемым табаком.