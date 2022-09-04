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    20:59, 03 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Президент планирует посетить оперштаб по ликвидации природного пожара в Костанайской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе предстоящей рабочей поездки в Костанайскую область Президент Касым-Жомарт Токаев планирует посетить оперативный штаб и ознакомиться с принимаемыми мерами по ликвидации природных пожаров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «В целом ситуация в регионе находится под контролем. Оперативный штаб во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным координирует действия всех органов, задействованных в ликвидации стихийного бедствия», - говорится в сообщении.


    Теги:
    Пожар Президент Казахстана Костанайская область Происшествия Главная Президент
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